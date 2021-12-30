Угрожал запихать в рот гранату и душил: под Запорожьем посетитель кафе запугал девушку, а полиция "закрыла глаза" (видео)

По словам адвоката девушки, правоохранители пытаются "замять" дело.
В Токмаке Запорожской области в одном из городских кафе один из посетителей душил женщину на глазах у многочисленных свидетелей. Пострадавшая обратилась в полицию, но, по словам ее защитника, правоохранители решили не открывать уголовное производство.
Об этом в соцсети сообщил защитник избитой девушки Владимир Ляпин.
"Очередное бездействие Запорожской полиции. В Токмаке кафе "Кардаш" в присутствии многочисленных свидетелей мужчина открыто угрожает убийством девушке, угрожает вывезти ее и вставить в рот гранату, а слова сопровождает удушением. И что же вы думаете? Заявление потерпевшей не вносят, а спускают на участкового, при этом виновник угрожает потерпевшей своими связями и требует забрать заявление",- написал адвокат.
Он попросил откликнуться людей, которые тоже пострадали от действий мужчины, о котором идет речь.
В комментариях под публикацией жители Токмака начали жаловаться на работу местной полиции.
Пост адвоката в Сети набрал огласку, и на него обратили внимание в областном управлении полиции и решили проверить работу полицейских Токмака — руководителя отделения полиции №3 уволили из-за "ненадлежащей организации работы и отсутствия контроля над действиями подчиненных".
Также в полиции сообщили, что работники Управления главной инспекции проводят служебное расследование. Его результаты будут переданы в ДБР в случае подтверждения.
Что касается ситуации с девушкой в кафе, в полиции заверили, что по факту угроз возбуждено уголовное производство.
"Предварительной проверкой установлено, что сведения о происшествии не были своевременно внесены в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время по этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством). В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства события и собираются материалы для уведомления фигуранта производства о подозрении в совершении уголовного правонарушения", — отметили в пресс-службе полиции.
Руководитель ГУНП в Запорожской области назначил служебное расследование по поводу ненадлежащего реагирования работников подразделения полиции на заявление гражданки. Его проводят работники Управления главной инспекции. Результаты будут переданы в ДБР в случае подтверждения.
Напомним, что в Харькове парень открыт из-за соцсети пожаловался на издевательство отца и бездействие полиции.
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