Украина
391
1 мин

Угрожала и унижала в TikTok: школьницу осудили за поведение в соцсети

Во Львовской области одиннадцатиклассницу судили за «разборки» в прямом эфире TikTok.

Руслана Сивак
ТикТок

ТикТок / © Associated Press

Школьница из Лопатинского лицея получила судебный приговор за свое поведение в соцсетях. Во время прямой трансляции в TikTok она не просто ругалась, а публично унижала другого ребенка и угрожала ему физической расправой. Радеховский районный суд признал это мелким хулиганством.

Об этом пишется в постановлении Радеховского районного суда.

Как сообщили в постановлении, на суде 11-классница свою вину признала полностью и просила строго не наказывать. Ее отец добавил, что дома с дочерью уже провели серьезную профилактическую беседу.

Поскольку у девушки несовершеннолетняя и нет собственного заработка, судья решил не штрафовать ее, а ограничиться официальным предупреждением. У девушки еще есть 10 дней, чтобы обжаловать постановление, если оно с ним не согласно.

Напомним, в Тернополе празднование Нового года в компании молодежи переросло в драку, в результате которой 16-летняя девушка попала в больницу с многочисленными травмами. По данным правоохранителей, телесные повреждения несовершеннолетний нанесла ее 21-летняя знакомая.

391
