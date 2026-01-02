- Дата публикации
Угрожала и унижала в TikTok: школьницу осудили за поведение в соцсети
Во Львовской области одиннадцатиклассницу судили за «разборки» в прямом эфире TikTok.
Школьница из Лопатинского лицея получила судебный приговор за свое поведение в соцсетях. Во время прямой трансляции в TikTok она не просто ругалась, а публично унижала другого ребенка и угрожала ему физической расправой. Радеховский районный суд признал это мелким хулиганством.
Об этом пишется в постановлении Радеховского районного суда.
Как сообщили в постановлении, на суде 11-классница свою вину признала полностью и просила строго не наказывать. Ее отец добавил, что дома с дочерью уже провели серьезную профилактическую беседу.
Поскольку у девушки несовершеннолетняя и нет собственного заработка, судья решил не штрафовать ее, а ограничиться официальным предупреждением. У девушки еще есть 10 дней, чтобы обжаловать постановление, если оно с ним не согласно.
