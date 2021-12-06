Угрожала проклятием и смертями: в Тернопольской области гадалка украла у 21-летней девушки 170 тыс. грн

Угрожала проклятием и смертями: в Тернопольской области гадалка украла у 21-летней девушки 170 тыс. грн

Открыто производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса.

В с. Подгайчики Зборовской громады Тернопольской области мошенница украла у 21-летней девушки 170 тыс. грн.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

Потерпевшая рассказала, что встретила гадалку в Тернополе. Женщина заявила, что все родные девушки умрут, если не "очистить ценные вещи от проклятия". 21-летняя девушка испугавшись из-за "пророчества" вызвала такси и отвезла мошенницу в село, в которым она проживает.

Дальше девушка забыла, что происходило. Она проснулась вечером, когда гадалки уже не было. Также из дома исчезли все сбережения семьи — 170 тыс. грн.

Правоохранители разыскивают злоумышленницу. Одна из камер наблюдения зафиксировала женщину, однако ее лицо не видно, поэтому полиция обращается к местным жителям с просьбой узнать мошенницу.

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса.

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