Угрожала жителям расстрелом за отказ "голосовать": в Херсоне задержали коллаборантку

СБУ задержал в Херсоне коллаборантку из местной ячейки "Партии регионов", которая после захвата города добровольно решила сотрудничать с оккупантами, предложив им свою помощь.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Следствие установило, что сторонница войск врага получила российский паспорт, а вместе с ним "назначение" в ряды "администрации" РФ. Впоследствии она возглавила созданную агрессором "участковую избирательную комиссию". Она должна была организовать и провести псевдореферендум во временно захваченной части юга Украины.

Изменница развернула широкую агитационную кампанию на территории одного из районов Херсона. Она лично призвала людей прийти на участки и проголосовать в пользу РФ. Все больше — коллаборантка обходила жилые дома и требовала, чтобы люди ставили нужную "отметку в бюллетенях". В противном случае привлекала к процессу русских военных.

"В случае отказа сразу "обращалась" к сопровождавшим ее вооруженным рашистам. В таких случаях оккупанты врывались в дома граждан и угрожали расстрелом", — подчеркнули в СБУ.

После освобождения Херсона женщина решила стать "незаметной" во избежание правосудия. Впрочем, ее разоблачили и задержали. В настоящее время она находится под стражей. У нее обнаружили российский паспорт, а также партийный билет пророссийской партии.

Напомним, в Харьковской области сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности 33-летнему мужчине, занимавшему должность директора Дворца культуры в поселке Боровая Изюмского района.

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