Угрожали, что заберут в армию: записи НАБУ разоблачили шантаж в энергетике

Деньги, обнаруженные во время обысков у Гетманцева и "Энергоатоме"

В НАБУ поделились новыми деталями масштабной операции по разоблачению коррупционной схемы в энергетике. Основным направлением преступной организации было систематическое извлечение неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Установлено, что вероятные фигуранты угрожали компаниям, которые не платили откаты, что их работников заберут в армию.

Об этом сообщает НАБУ.

Операция «Мидас»

НАБУ завершает операцию «Мидас», длившуюся 15 месяцев. Среди установленных сейчас участников преступной организации — бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности акционерного общества НАЭК «Энергоатом», известный бизнесмен и 4 физических лица работника бэк-офиса.

«Основной задачей преступной организации было получение неправомерного выпада от контрагентов энергоатов. Для этого руководитель преступной организации оставил лиц, которых они называли Рокет и Тенор. "Рокет" - экс-простудник руководителя фонда государственного имущества и помощник бывший РДП Деркача, который в настоящее время является сенатором РФ и находится в розыске по одному из дел НАБУ», - сообщили в ведомстве.

Они оказывают влияние на должностных лиц компании и министерства, что дает возможность расставлять своих людей на должности, блокировать платежи и даже пытаться устанавливать контроль над другими предприятиями энергетического сектора.

Разговор

Рокет – … (Тенор – НАБУ) ко мне вчера пришел, говорит *** (руководитель одной из компаний-контрагентов «Энергоатома») с нами не откровенный. Я говорю: вероятно, иди в Люди (ДЗФ) разбирайся, пусть объяснит нам что это. Ну, мы просто снесем сертификацию и все. И снесем технические условия на эти кольца.

ДФ. – Ну. давай тогда я его завтра зову и скажу: пусть разлагает все свои отношения с Андреем?

Рокет. – Просто расскажи ему. смотри. Будет п****ь всей линейки компаний. Вы просто закончите там же. Где *** (речь идет о лице, контролировавшем группу поставщиков Энергоатома) и остальном — черном списке. Ходите и рассказываете: «Мы скоро вернемся». Это вскоре длится уже 5 лет. Но за 5 лет до того, как вы вернетесь, мы вам вынесем все техусловия, отменяем все сертификаты, бл**. Вы обнулитесь просто и все. Всех ваших сотрудников заберут в армию.

Напомним, стали известны вероятные лица фигурантов преступной организации , занимавшейся коррупцией, отмыванием средств и незаконным обогащением в энергетике.

Как написал нардеп Ярослав Железняк, ссылаясь на собственные источники, «Тенор» – это Дмитрий Басов, бывший сотрудник Генпрокуратуры. В настоящее время скандальный экспрокурор возглавляет подразделение безопасности «Энергоатома». Что же касается «Рокета», то речь идет об Игоре Миронюке — советнике Германе Галущенко и вечном помощнике предателя Андрея Деркача. Так называемый «смотрящий» за энергетикой от бизнесмена Тимура Миндича.

"Карлсон"... подержим интригу", - заметил нардеп.