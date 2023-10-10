Угрожали и запугивали: двое злоумышленников требовали деньги у отца погибшего бойца ВСУ

В Днепропетровской области двое мужчин требовали несуществующий долг у отца погибшего военнослужащего ВСУ.

Об этом сообщает Нацполиция и прокуратура Днепропетровской области.

23-летний и 39-летний подозреваемые требовали отца погибшего военного 11 тыс. долларов США несуществующего долга.

Изъятые деньги

Они заставляли потерпевшего продать свой дом и выплатить им часть полученных денег.

Злоумышленники оказывали психологическое давление, запугивали и угрожали физической расправой.

Правоохранители задержали мужчин "на горячем" – сразу после получения средств.

Они хотели получить $11 тыс. долларов / Фото: Прокуратура Днепропетровской области

Им грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. В настоящее время продолжается следствие. Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.