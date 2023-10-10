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Угрожали и запугивали: двое злоумышленников требовали деньги у отца погибшего бойца ВСУ

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Угрожали и запугивали: двое злоумышленников требовали деньги у отца погибшего бойца ВСУ

Злоумышленники требовали несуществующий долг у отца погибшего военнослужащего

Злоумышленники требовали у отца погибшего военного 11 тыс. долларов США несуществующего долга.

В Днепропетровской области двое мужчин требовали несуществующий долг у отца погибшего военнослужащего ВСУ.

Об этом сообщает Нацполиция и прокуратура Днепропетровской области.

23-летний и 39-летний подозреваемые требовали отца погибшего военного 11 тыс. долларов США несуществующего долга.

Изъятые деньги / ©
Изъятые деньги

Они заставляли потерпевшего продать свой дом и выплатить им часть полученных денег.

Злоумышленники оказывали психологическое давление, запугивали и угрожали физической расправой.

Правоохранители задержали мужчин "на горячем" – сразу после получения средств.

Они хотели получить $11 тыс. долларов / © Прокуратура Днепропетровской области
Они хотели получить $11 тыс. долларов / Фото: Прокуратура Днепропетровской области

Им грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. В настоящее время продолжается следствие. Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Рекетиров задержали / ©
Рекетиров задержали

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Дата публикации
Просмотры
1106
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