Угрожали и запугивали: двое злоумышленников требовали деньги у отца погибшего бойца ВСУ

Злоумышленники требовали у отца погибшего военного 11 тыс. долларов США несуществующего долга.
В Днепропетровской области двое мужчин требовали несуществующий долг у отца погибшего военнослужащего ВСУ.
Об этом сообщает Нацполиция и прокуратура Днепропетровской области.
23-летний и 39-летний подозреваемые требовали отца погибшего военного 11 тыс. долларов США несуществующего долга.
Они заставляли потерпевшего продать свой дом и выплатить им часть полученных денег.
Злоумышленники оказывали психологическое давление, запугивали и угрожали физической расправой.
Правоохранители задержали мужчин "на горячем" – сразу после получения средств.
Им грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. В настоящее время продолжается следствие. Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Напомним, что в Киеве рэкетиры маскировались под бойцов добробатов и выбивали деньги из бизнесменов.
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