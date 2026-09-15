«Угрожали задушить»: несколько детей из Житомирской области пострадали от сексуального насилия в лагере

Дети из Житомирской области пострадали от сексуального насилия / Фото: иллюстративное / © pixabay.com

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Несколько семей из Житомирской области обратились в полицию из-за случаев сексуального насилия и угроз их несовершеннолетним детям во время пребывания в заграничном лагере. Матери пострадавших детей обратились к журналистам, чтобы история получила огласку. Они рассказали, что над детьми издевались другие, старшие дети.

Об этом сообщило «Суспільне».

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В Житомирской области несколько детей пострадали от сексуального насилия в детском лагере

Правоохранители проводят проверку по этим фактам. По этическим соображениям и в целях безопасности детей в материале не будут озвучиваться их имена, возраст, пол, а также по просьбе семей не будут публиковаться персональные данные семей и их место жительства.

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Одна из матерей вспоминает, что узнала об издевательствах еще во время пребывания ребенка на отдыхе. Уже через несколько дней после выезда ребенок стал умолять вернуть его домой.

«Программа была интересная, ребенок хотел туда ехать, и я решила, что он просто скучает, поэтому сначала посоветовала не ныть, а наслаждаться жизнью. Но ребенок все равно продолжал просить, теперь уже со слезами. Я спрашивала, произошло ли что-нибудь, но конкретного ответа не получала — только просьбу, чтобы мы его забрали», — рассказала женщина.

Ребёнок написал сообщение в чат, а затем быстро удалил. После этого бабушка ребенка, которая успела его прочесть, стала спрашивать, как такое могло произойти. Во время последующего телефонного разговора ребенок подробно описывал события в комнате. По словам ребенка, речь шла о систематическом насилии сексуального характера.

«Я уточнила, был ли это физический контакт, в одежде или без одежды. Ребёнок ответил, что это было в одежде. Старшие дети, жившие в этой комнате, заламывали моему ребенку руки и выполняли насчет его унизительные движения сексуального характера. Ребенок жаловался, что это было больно и унизительно. Кроме физического насилия, было и моральное — ребенка обзывали разными словами, имеющими негативный сексуальный подтекст».

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Со слов ребенка женщина узнала о еще одном пострадавшем ребенке. Как оказалось позже, один из обидчиков и сам являлся жертвой насильственных действий. Наблюдателям в детском лагере никто из детей не жаловался, так что об этой ситуации они ничего не знали.

«Мой муж-военный, вернувшись с позиций, позвонил по видеосвязи ребенку и отдельно пообщался с обидчиками. Старший ребенок, который сунул палец между ягодиц моему ребенку, не признался и не признал свою вину — ни мужу, ни сопровождающим. Моего ребенка и еще одного ребенка, подвергшегося насилию, поселили в комнату к другим детям».

После этого случаи насилия уже не повторялись.

Ситуация с другим ребенком

Мама другого ребенка говорит, что о противоправных действиях в отношении своего ребенка узнала уже по возвращении группы в Украину. Сперва ребенок в довольно мягкой форме сообщил, что его обижали в лагере. Когда мать стала расспрашивать, ребенок заплакал. Женщина поняла, что произошло что-то плохое.

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«Уже дома сделала еще один подход к ребенку — сказала, что я — его мама, и мне, не стесняясь, можно рассказать обо всем. Шаг за шагом ребенок стал рассказывать мне обо всех действиях сексуального характера, совершенных по отношению к нему».

Ребенок подвергся сексуальному насилию несколько раз — с утра и перед отбоем. Когда мать расспросила ребенка, почему он обо всем не рассказал, ребенок ответил, что не хотел нервировать маму.

«Также, по словам моего ребенка, обидчики говорили, что если он расскажет взрослым о происходящем, то его задушат. Я вижу, как моему ребенку неудобно и неприятно об этом говорить; вижу, как мой ребенок изменился после этого — в одно мгновение вроде бы все хорошо, а в другом — он становится грустным и задумчивым».

Обращение к правоохранителям

Матери пострадавших детей начали общаться и решили действовать вместе. Обе женщины подали заявления в полицию. Они просят о наказании для виновных. Также матери просят о проведении допросов детей с психологами в безопасных условиях, а не в местной полиции.

«Даже если это происходит в одежде — это физическое насилие и моральное унижение. Это ужасно. У меня нет претензий в этом плане к школе, директору, учителям или сопровождающим. Но мой ребенок учится с этими детьми в одной школе, и нам нужно, чтобы этих детей там контролировали и чтобы с ними поработали», — говорит женщина.

Ситуация с третьим ребенком

Журналисты также пообщались с матерью еще одного ребенка, который в этом конфликте оказался на грани двух ролей — и как обидчик, и как пострадавший. Она убеждена, что первым объектом издевательств со стороны трех старших соседей по комнате стал именно ее ребенок.

«С моим ребенком это делали трое других старших детей. Двое держали, а третий издевался, выполняя определенные насильственные действия пальцами. После этого мой ребенок согнал злобу на меньшем ребенке — толкнул его на кровать, запрыгнул на него и сымитировал действия полового акта», — говорит мать пострадавшего ребенка.

Она добавляет, что осуждает такое поведение и не оправдывает насильственные действия ни от своего ребенка, ни от других детей-обидчиков. Однако она просит, чтобы не только ее ребенок был виноват в этой ситуации.

«Когда я дозвонилась своему ребенку, то сразу начала его ругать за совершенные действия, и тогда мой ребенок признался, что первым подвергся издевательствам с совершением насильственных действий. Дальше его обидчики уже стали издеваться над другими детьми. Вот только мой ребенок признал часть своей вины, а эти другие обидчики, несмотря на показания детей, отрицали и отказывались признавать свою вину. Хотя именно они первыми заломили руки и начали издеваться над моим ребенком, а потом уже над другими детьми», — рассказала женщина.

Женщина объяснила, что на ее ребенка давили и угрожали переложить всю вину только на него. Мать отметила, что просила педагогов и руководство учебного заведения провести совместную встречу, однако ей отказали.

Что говорят в детском лагере

Представительница сопровождения группы сообщила журналистам, что педагоги узнали о противоправных действиях только после звонков от родителей. Руководитель заведения внешкольного образования общины отметила, что направила обращение в правоохранительные органы и службу по делам детей для проведения профилактической работы.

Что будет дальше

Сначала в райотделе полиции подтвердили, что приняли обращение. Но затем сообщили, что в подразделения ювенальной превенции сигналов об уголовных правонарушениях в отношении детей во время пребывания за границей не поступало.

Также в полиции заявили об отсутствии обращений по буллингу или насилию, добавив, что по состоянию на 1 сентября уголовных производств по этим фактам не открывали.

Адвокат Павел Есин отметил, что буллинг по нормам закона является административным правонарушением. В то же время, Кодекс Украины об административных правонарушениях распространяет свое действие сугубо на украинскую территорию.

«В таком случае на момент, когда были совершены такие действия и когда дети еще находились за пределами Украины, нужно было обратиться либо в органы местной полиции, либо в украинское консульство», — объяснил юрист.

Профессор кафедры практической и социальной психологии Житомирского государственного университета имени Ивана Франко Олег Мазяр подтвердил, что у пострадавших детей есть признаки психологической травмы, и они нуждаются в квалифицированной помощи.

Представитель Уполномоченного по правам человека в Житомирской области Юрий Погодицкий сообщил, что направил официальные запросы руководству общества, ювенальной полиции и службе по делам детей.

Две матери сообщили, что не собираются подавать гражданские иски в суд, тогда как еще одна женщина ждет совместного решения семьи.

В Днепропетровской области арестовали мужчину за изнасилование ребенка

Напомним, в Павлоградском районе правоохранители взяли под стражу без права внесения залога 42-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании малолетнего ребенка и нарушении неприкосновенности жилья.

По данным следствия, в июле 2025 года знакомый семьи приехал в дом, где девочка гостила у дедушки с бабушкой, выманил ее во двор и, применив силу, совершил преступление. Из-за страха ребенок долго молчал и рассказал обо всем родителям лишь впоследствии, после чего те немедленно обратились в полицию.

Несмотря на то, что фигурант не признает свою вину, прокуратура собрала достаточную доказательную базу и будет настаивать на максимальном наказании по ч. 4 ст. 152 и ч. 1 ст. 162 УК Украины, предусматривающей до 15 лет лишения свободы.

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