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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Угрожают ли новые землетрясения Полтавщине — мнение эксперта

Эксперт подтверждает, что это природное явление и не угрожает безопасности.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Землетрясение

Землетрясение / © cxid.info

В ночь на 1 июля в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,1. Это природное явление для региона и не вызывает беспокойства.

Об этом в комментарии «Телеграфу» сообщил начальник Центра сбора и обработки информации Главного центра специального контроля Юрий Андрущенко.

Полтавщина находится в пределах Днепровско-Донецкой впадины — зоны с известной тектонической активностью. За последние несколько лет здесь было зафиксировано около десяти подобных подземных толчков. Люди с повышенной чувствительностью могут их ощущать, однако обычно это не представляет угрозы.

«Подавляющее большинство землетрясений возникают на небольшой глубине и являются естественным следствием тектонического напряжения. Они не предвещают масштабную сейсмическую активность», — объяснил Андрущенко.

Специальные приборы фиксируют такие явления, которые обычно остаются незамеченными широким кругом.

Напомним, подземные толчки были зафиксированы в 01.23 по киевскому времени. Ячейка землетрясения залегала на глубине 7 километров.

Согласно классификации, такое землетрясение считается не ощутимым — то есть не представляло опасности и не ощущалось людьми.

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