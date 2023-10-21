Угрожают ли украинцам отключения и блэкаут: министр энергетики дал четкий ответ

В Украине никаких отключений света не планируется. Энергосистема готова к прохождению зимы. Единственное, что может повлиять на блэкауты или отключение – это последствия ударов, их масштабы и возможные разрушения в системе.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона 21 октября.

"Никаких отключений не планируется. Мы наблюдаем время от времени такие информационные российские кампании по разным вопросам. Например, когда мы загрузили впервые американское топливо на украинские блоки, тем самым убили монополию "Росатома". Огромная медийная кампания пошла в Украине о том, что" ай-яй-яй", там такое происходит, загрузили, а блок не запускается, а топливо плохое, а ждут специалистов теперь из Америки, не знает Украина, что с этим делать. Так же была и кампания как раз недавно насчет того: ну все, начался сезон, люди, готовьтесь к отключениям. Я еще раз хочу официально сказать, что энергосистема абсолютно готова к прохождению зимы. Единственное, что действительно может повлиять на блэкауты или отключение – это последствия ударов, масштабы ударов и соответствующих разрушений в системе", — говорит министр.

Нужно ли готовиться к отключениям

Герман Галущенко объяснил, стоит ли украинцам готовиться к отключениям света.

"Я это всегда говорю: если есть возможность, надо иметь и генераторы, и надо иметь возможность автономного функционирования в определенный промежуток времени. Поэтому это важно, это просто даже, мне кажется, и для покоя, и для того, что в случае, если действительно будут происходить определенные системные вещи, так это понадобится", — пояснил он.

В то же время, Галущенко подчеркнул, что его ведомство со своей стороны сейчас делает все, чтобы это не понадобилось.

Напомним, удары по энергосистеме стали более циничными: министр рассказал о новой тактике оккупантов.

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