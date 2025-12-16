- Дата публикации
Категория
Украина
Угрожают ли Украине аварийные отключения света из-за морозов: энергетики ответили
В Госэнергонадзоре успокоили, что аварийных отключений только из-за холода на большинстве территорий не будет.
Ухудшение погодных условий и снижение температуры в Украине не являются критическим фактором для введения аварийных отключений света.
Об этом заявил исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире «Мы-Украина».
Погода под контролем
По словам Анатолия Замулко, нынешние метеорологические условия вполне привычны для украинской зимы, а энергосистема готова к подобным температурным колебаниям. Хотя объемы потребления электроэнергии несколько выросли, этот рост пока не критичен для стабильности сети.
«Аварийные отключения из-за погоды могут наступать исключительно при обесточениях на распределительных сетях операторов системы распределения, если там возникнет какая-то аномальная ситуация. На большинстве территории Украины обесточений из-за погоды не будет, ведь энергосистема к таким изменениям готова», — отметил Замулко.
Обстрелы — главный риск
В то же время глава ведомства подчеркнул, что ситуацию усложняет дефицит генерации, из-за которого уже применяются графики ограничений. Однако ключевой угрозой остается не мороз, а вражеские атаки.
«Другая ситуация — это обстрелы, когда у нас действительно возникает необходимость введения аварийных отключений для восстановления системы», — подытожил Анатолий Замулко.
Напомним, ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на среду, 17 декабря, для столицы и всех регионов Украины.
Также Укрэнерго сообщало, 17 декабря в большинстве областей Украины будут введены ограничения электроснабжения.