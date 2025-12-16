Угрожают ли Украине аварийные отключения света из-за морозов: энергетики ответили

Отключение света / © pokerstars.com

Ухудшение погодных условий и снижение температуры в Украине не являются критическим фактором для введения аварийных отключений света.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире «Мы-Украина».

Погода под контролем

По словам Анатолия Замулко, нынешние метеорологические условия вполне привычны для украинской зимы, а энергосистема готова к подобным температурным колебаниям. Хотя объемы потребления электроэнергии несколько выросли, этот рост пока не критичен для стабильности сети.

«Аварийные отключения из-за погоды могут наступать исключительно при обесточениях на распределительных сетях операторов системы распределения, если там возникнет какая-то аномальная ситуация. На большинстве территории Украины обесточений из-за погоды не будет, ведь энергосистема к таким изменениям готова», — отметил Замулко.

Обстрелы — главный риск

В то же время глава ведомства подчеркнул, что ситуацию усложняет дефицит генерации, из-за которого уже применяются графики ограничений. Однако ключевой угрозой остается не мороз, а вражеские атаки.

«Другая ситуация — это обстрелы, когда у нас действительно возникает необходимость введения аварийных отключений для восстановления системы», — подытожил Анатолий Замулко.

Напомним, ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на среду, 17 декабря, для столицы и всех регионов Украины.

Также Укрэнерго сообщало, 17 декабря в большинстве областей Украины будут введены ограничения электроснабжения.