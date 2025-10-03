Угрожают ли Украине блэкауты: эксперт по энергетике объяснил детали

Отключение света

В Украине генерации достаточно, но есть проблема с распределительными системами.

Об этом сказал директор центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире «Киев24», комментируя вероятность отключений света.

«Парадоксальная ситуация, потому что электричества в целом сейчас хватает и генерационных способностей более чем достаточно, как для этой погоды и в этот момент, а в то же время достаточно существенное количество людей не имеет доступа к электричеству из-за того, что поражены распределительные сети», — отмечает директор центра исследований энергетики.

По словам Харченко, региональные распределительные сети не были готовы к атакам РФ.

«Враг атакует объекты инфраструктуры в разных частях Украины. Бьет по энергетике перед отопительным сезоном. Без света оставались жители Сумщины, Черниговщины и Одесской области. В частности, ситуация в энергосистеме в Черниговской области — критическая», — говорит он.

Напомним, 2 октября Нежин в Черниговской области остался полностью без света.

А 1 октября город Славутич и часть Черниговщины были обесточены из-за атаки РФ. Обстрел электроподстанции в Славутиче вызвал критические скачки напряжения в сети. В результате ЧАЭС оказалась в блекауте, который длился более трех часов.