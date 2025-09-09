Угрожают ли Украине блэкауты: энергоэксперт дал четкий ответ

Отключение света

В Украине не будет блэкаутов — возможны только временные аварийные отключения света.

Об этом сказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире КИЕВ24.

«Аварийные отключения возможны так же, как во время непогоды. В июле более 700 населенных пунктов были обесточены из-за шквалов и гроз. Подобное может повториться и из-за обстрелов Российской Федерации», — отметил он.

По словам Рябцева, у Украины есть запас мощности, уязвимого оборудования, а также возможностей для передачи и распределения электроэнергии.

Журналист отметил, что могут быть отключения света как на час-два, так и на 10-15. Позже мы можем перейти в такую стадию, когда долго будем без света.

На что эксперт ответил, что такого не произойдет.

«Нет, в такую стадию мы перейти не можем. Потому что блэкаут означает невозможность обновления после сбоя. А у нас энергетики знают, что делать. И об этом говорит Коваленко (гендиректор YASNO Сергей Коваленко — ред), об этом говорят руководители всех энергетических компаний. Есть запас мощности, есть запас особо уязвимого оборудования. Есть запас мощности передачи и распределения», — подытожил он.

Напомним, в YASNO предупредили о тяжелой осени и посоветовали запастись фонариками и павэрбанками. Украинцев просят проверить резервы электроснабжения и гаджеты в случае отключений этой осенью.