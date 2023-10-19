Угрожают ли Украине блэкауты зимой: министр энергетики дал прогноз

В Украине, кроме подготовки энергосистемы к зиме, подготовили также систему защиты от российских ракетных атак.

Украинская энергосистема полностью готова к прохождению нового зимнего сезона. Единственная угроза ныне – это вероятные российские обстрелы.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

По его словам, российские ракетные обстрелы могут снова активизироваться с понижением температуры. Однако в нынешнем году в Украине впервые подготовили системы защиты от вражеских атак.

"Система готова к прохождению сезона и с точки зрения генерации, и с точки зрения передачи электроэнергии. Поэтому единственное, что может повлиять драматично, – это действительно обстрелы. Спрогнозировать, каков будет масштаб тех обстрелов, какое влияние будет, какие разрушения будут – это очень сложно. Поэтому, безусловно, кроме подготовки просто системы есть еще введенные системы защиты, которые мы тоже впервые реализуем", — рассказал Герман Галущенко.

Министр добавил, что в случае мощных атак, в Украине возможны блэкауты, но "они будут носить временный характер".

Отключение света в Украине

Ограничений в поставках электроэнергии пока не предусматривается ни в одной из областей Украины. Так что информация о якобы применении в Украине графиков отключений электроэнергии ложна.

Теперь известно, что графики отключения электроэнергии в Украине уже разработали и утвердили для всех областей. Согласно им, дольше всего без света может оставаться Киев – до семи часов подряд. Однако отключения будут применяться только в случае необходимости.

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