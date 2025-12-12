ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
116
Время на прочтение
2 мин

Угрожают ли Украине недельные блекауты: объяснение эксперта

Несмотря на атаки России, энергосистема выдерживает.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Свет

Свет

Киев и область этой зимой будут работать в нынешнем режиме отключений света — по две-четыре очереди. Многодневный блекаут не ожидается.

Об этом в эфире «Киев24» заявил директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко.

«Блекаута в Киеве и области на неделе не произойдет. Мы будем проходить в том же режиме, как сейчас, две-четыре очереди в течение зимы. Протяженность отключений будет увеличиваться сразу после массированной атаки, а затем будет постепенно уменьшаться», — пояснил Омельченко.

Ожидаемое в ближайшие дни похолодание до –3…–4°C, по словам эксперта, не будет представлять угрозы для работы энергосистемы. Он отметил, что температура в несколько градусов мороза — не критический фактор для стабильности электроснабжения.

Омельченко отметил, что самые большие вызовы для энергосистемы сегодня создают сетевые ограничения.

«Трудно передать электрическую энергию из атомных станций для Киева и области. Значительная часть генерации — тепловая и гидро — уничтожена. А сам Киев может обеспечить себя электроэнергией всего на 20–25%», — отметил специалист.

Эксперт опроверг предположение об искусственном ограничении электроснабжения определенных территорий.

«Никто намеренно не ограничивает в поставках электричества восточные регионы, Киев или Одессу. Основной враг — Россия, которая пытается оставить без света восток, юг и столицу. Запад Украины ее интересует гораздо меньше», — добавил Омельченко.

Напомним, во избежание повреждений бытовой техники во время отключений электроэнергии следует выключать мощные приборы из розеток и включать их постепенно после восстановления света. Это помогает избежать скачков напряжения и дополнительных аварий.

Дата публикации
Количество просмотров
116
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie