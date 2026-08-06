Угрожают ли Украине отключения света из-за жары: эксперт дал неожиданный ответ

Отключение света / © ТСН.ua

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Несмотря на сильную жару в Европе, из-за которой некоторые соседние страны вынуждены снижать мощность атомных станций, в Украине нет оснований для массовых обесточений. Более того, украинская энергосистема сейчас больше экспортирует ток, чем импортирует.

Об этом рассказал энергетический эксперт Александр Харченко в интервью УНИАН.

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Какая ситуация с экспортом и возможны ли вечерние ограничения

По словам специалиста, в последние недели Украина фактически оказывает помощь соседним государствам, которые столкнулись с проблемами из-за высоких температур воздуха.

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«Наш экспорт электроэнергии сейчас преобладает над импортом, и очень так ощутимо в последние пару недель — экспорт где-то на 25-30% больше импорта», — отметил эксперт.

В то же время, эксперт допускает, что в отдельные дни возможны небольшие ограничения электроснабжения во время максимального вечернего пика нагрузки.

«Я не вижу оснований для масштабных отключений в Украине. Хотя могут быть несущественные отдельные ограничения на 2-3 часа вечером на пике потребления для бизнеса и, возможно, даже домохозяйств», — сказал он.

Почему страдают соседи и как работают украинские АЭС

Отмечается, что трудности в энергосистемах Румынии и Венгрии возникли из-за обмеления Дуная и слишком теплой речной воды, которая стала неэффективной для охлаждения атомных электростанций. В то же время, украинские АЭС используют другие схемы охлаждения, поэтому подобных проблем не имеют. Харченко также заверил, что Украина не зависит от поставок тока именно из этих стран.

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«Мы можем купить электроэнергию во Франции, Италии, где угодно, и получить ее через сеть единой энергосистемы Европы», — объяснил специалист.

Отдельно он прокомментировал ремонтную кампанию на украинских атомных электростанциях, которая продолжается по графику с апреля по октябрь и не создает никаких угроз для прохождения летних пиков потребления.

«Сейчас два реактора в ремонте — один должен выйти из ремонта в течение недели-полторы, а второй через две-три недели должен наоборот зайти в ремонт. Ремонтная кампания не мешает потреблению в период жары. Все идет по плану, все происходит штатно», — подытожил Александр Харченко.

Напомним, в среду вечером вся Грузия снова погрузилась в темноту из-за масштабной аварии, которая стала уже третьим полным блэкаутом в стране за последние две недели.

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Ранее мы писали, что Куба снова осталась без электроэнергии. Из-за аварии в национальной энергосистеме весь остров, включая столицу Гавану, оказался в темноте.

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