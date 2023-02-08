Угрожают ли Украине такие разрушительные землетрясения, которые произошли в Турции: ответ спасателей

В ГСЧП предупреждают, что информация о вероятности землетрясения в Украине распространяется с целью посеять панику.

Спасатели уверяют, что риски для Украины мощных землетрясений, похожих на недавно случившиеся в Турции, малы.

Об этом рассказал директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук на брифинге в среду, 8 февраля.

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"В первую очередь сообщение о вероятности землетрясения в Украине распространяется с целью посеять панику среди населения. Безусловно, риски есть, но они не так значительны, как на территории Турции. И сейчас говорить, что Украине грозит такого же масштабные землетрясения, мы не можем. Есть соответствующие специалисты, которые могут это подтвердить" , — отметил Демчук.

Землетрясения в Турции

6 февраля в 10 провинциях Турции произошли землетрясения, самое мощное — магнитудой 7,8 — произошло в 23 километрах восточнее Нурдаги в провинции Газиантеп, на глубине 24,1 километра. Спасательно-поисковые страны продолжаются до сих пор.

По последним данным, из- за землетрясения в Турции более 7000 погибших, более 40 000 пострадавших, 400 тысяч граждан были вынужденно переселены. Разрушены более 6 тысяч объектов инфраструктуры.

Есть ли угроза землетрясений в Украине

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