Угрожают ли Украине такие землетрясения, как в Турции, и почему они возникают: эксперт ответил

В Институте геофизики заверили, что землетрясения подобного масштаба, как в Турции, Украине не угрожают, но сейсмическая опасность все же существует.

"Опасность для Украины не так велика как, например, как для Турции, или других стран, охваченных мощным сейсмоактивным поясом нашей планеты. Он образовался в результате того, что Евразия будто спускается сверху-вниз, а материковые плиты Африканская и Индийская двигаются ей навстречу. Очевидно, что во время того, как они встретились многие миллионы лет назад, возникли огромные напряжения, которые продолжают накапливаться и сейчас", – рассказал ТСН.ua Александр Кендзера, директор Института геофизики Национальной академии наук Украины.



Он добавляет, что когда предел прочности материала превышается, то в таком случае появляются землетрясения.



"Точно сказать, когда именно будет достаточно накоплено энергии, чтобы произошло землетрясение, пока невозможно, но можно оценить, какие по величине блоки участвуют в формировании напряженного-деформированного поля. И по размерам этих плит, на которых накапливается энергия, можно оценить, какое максимальное землетрясение может произойти в том или ином месте. Земля уже давно находится в состоянии динамического деформирования. Мы видим, что все время возникают новые разломы, где энергия исчезает и рассеивается в пространстве, а где вырывается и накапливается до того уровня, что могут возникнуть землетрясения", – объяснил специалист.

Напомним, президент Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони оценил ситуацию, возникшую после разрушительных землетрясений в Турции. По его словам, Турция переместилась на 3 метра в сторону Аравийского полуострова.

Как известно, землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Турции 6 февраля вблизи города Газиантеп. Также он задел Сирию. Количество жертв в результате землетрясения в этих странах возросло до более чем 5 тысяч.

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