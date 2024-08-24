Британская разведка обратила внимание на украинофобские заявления Дмитрия Рогозина, который хвастается сожжением украинских книг и призывает к уничтожению всего украинского. В Министерстве обороны Британии отмечают, что это свидетельствует о стремлении РФ уничтожить украинскую идентичность.

Об этом в соцсети Х сообщает Минобороны Британии со ссылкой на данные разведки.

Аналитики обратили внимание на заявления Рогозина, в которых он призывает "выжигать все украинское под корень" и заявляет о том, что "любое перемирие – это верная смерть для наших детей".

В Британии считают, что подобные заявления украинофобов угрожают украинской идентичности и культуре. Там добавили, что Россия, несмотря на заявления о мирных переговорах, не отказывается от своих максимальных целей — уничтожить Украину.

"И это несмотря на якобы готовность России к переговорам, о чем 1 июля 2024 года повторил спикер президента Дмитрий Песков. В 2017 году Путин заявил, что немногие страны имеют суверенитет", — говорится в сообщении.

Напомним, прихвостень Путина Рогозин хотел ударить космической ракетой по Украине.

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