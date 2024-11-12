Угрозы бойцам "Асгарда" со стороны госслужащего: что нового говорят Сухопутные войска

Командование Сухопутных войск ВСУ приступило к дополнительной проверке обстоятельств инцидента, который произошел между государственным служащим Дмитриевым и военнослужащими из группы "Асгард".

Об этом сообщает Сухопутные войска ВСУ.

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Командование уверяет, что дополнительная проверка одновременно начата для всех фигурантов инцидента. В частности, в отношении Дмитриева А.В., согласно части 1 статьи 68 Закона Украины "О государственной службе", открыто дисциплинарное производство и создана дисциплинарная комиссия.

"В то же время на основании абзаца 15 пункта 1 раздела II Порядка проведения служебного расследования в Вооруженных Силах Украины, утвержденного приказом Министерства обороны Украины от 21.11.2017 № 608, начато служебное расследование с целью уточнения причин и условий, способствовавших правонарушению и установлению степени вины военнослужащих", – говорится в сообщении.

Информацию по результатам обещают предоставить дополнительно.

"Просим общество, до момента обнародования результатов дополнительной проверки, воздержаться от заблаговременного вывода относительно инцидента между государственным служащим и военнослужащими из группы "Асгард", — обращается Командование Сухопутных войск.

Угрозы бойцам подразделения "Асгард" со стороны госслужащего: все детали

Напомним, 13 октября военные подразделения "Асгард" заявили об угрозах, превышении полномочий и унижении со стороны Александра Дмитриева по прозвищу "Тихоход", который представляется советником командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

Дмитриев отрицал обвинения и заверил, что "эта провокация давно спрогнозирована". В комментарии изданию hromadske Дмитриев заявил, что незаконных приказов не было и не могло быть.

После огласки в Сухопутных войсках ВСУ пообещали тщательно расследовать инцидент. Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Павлюк лично также прокомментировал инцидент.

Глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин утверждает, что Дмитриев добивался запрета на использование лучшей государственной ІТ-системы VEZHA и обязывает воевать на худшей – но частной – системе "ОЧИ".

Основатель "Асгарда" заявил, что на самом деле "очень больно смотреть на ребят, потому что сегодня подразделение "Асгард" разорвано".

Через несколько дней бойцы подразделения "Асгард" заявили, что, несмотря на заявление Сухопутных войск, их дальше "ломают через колено".

Бойцы подразделения "Асгард" заявили, что их дальше "ломают через колено"

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