Угрозы и нападение на квартиру Николова: журналист заявил, что полиция отпустила всех задержанных

Правоохранители не сообщили журналисту никаких подробностей об обнаруженных у задержанных переписках и их показаниях.

Журналист-расследователь, в частности коррупции в Минобороны, основатель проекта "Наші гроші" Юрий Николов заявил, что полиция отпустила всех пятерых участников противоправных действий, задержанных за попытку вломиться в его квартиру.

Об этом журналист сообщил в Сети.

Николов проинформировал, что побывал 26 января в полиции и подал заявление в качестве потерпевшего по делу.

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"Узнал, что полиция, когда установила и обыскала, так сразу и отпустила "пять участников противоправных действий в отношении журналиста". Никого не задержали, потому что никому сейчас нет подозрений. Они на свободе", — говорится в сообщении журналиста.

Николов добавил, что правоохранители не сообщили ему никаких подробностей об обнаруженных у задержанных переписках и их показаниях. Пообещали рассказать обо всем, когда закончится досудебное расследование. О сроках завершения расследования журналисту тоже не сообщили.

"Квалификация сейчас та самая легкая ч. 2 ст. 171, то есть без упоминания организованного кем-либо преступления, как в ч. 3. Жизнь продолжается", – резюмировал журналист.

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Заметим, что частью 2 ст. 171 УК предусмотрена ответственность за влияние в любой форме на журналиста с целью воспрепятствования исполнению им профессиональных обязанностей или преследования журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью.

Часть 3 ст. 171 – те же действия, если они были совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, в середине января Николов заявил, что в его дом ломились неизвестные, пытаясь запугать. Журналист написал, что злоумышленники "кричали, чтобы я шел служить, оклеили двери бумажками" и испугали его пожилую маму.

Позже Дарницкая окружная прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту влияния на Николова с целью воспрепятствования выполнению им профессиональных обязанностей.

21 января в прокуратуре сообщили, что к совершению правонарушения причастны жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей. С правонарушителями продолжаются следственные действия, решается вопрос по поводу сообщения им о подозрении.

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