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Высокопоставленный чиновник Службы безопасности угрожает детективам НАБУ применением огнестрельного оружия и препятствует проведению обыска. На место прибыли спецназначители СБУ.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ утром 4 ноября.

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По данным бюро, детективы проводят следственные действия на основании определения следственного судьи Высшего антикоррупционного суда. Однако один из чиновников СБУ не допускает их к месту обыска и угрожает применить оружие.

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«Такие действия недопустимы и препятствуют выполнению законных процессуальных обязанностей детективов НАБУ», — говорится в сообщении.

Кто именно из должностных лиц СБУ причастен и в рамках какого дела проводят обыск, в бюро пока не уточняют. Подробности пообещали обнародовать со временем.

Первые детали

Журналист-расследователь Михаил Ткач сообщил, что, по данным источников «УП», в правосторонних органах речь идет о генерале Сергее Дуке.

Кроме того, собеседники «Украинской правды» в правоохранительных органах сообщили, что НАБУ пришло с обысками к еще одному топ-чиновнику СБУ — начальнику Главного управления внутренней безопасности полковнику Антону Кравчуку.

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Напомним, ранее антикоррупционные органы сообщили о подозрении экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста. По версии следствия, они намеренно занизили на 9,3 млн грн стоимость элитной квартиры жены высокопоставленного чиновника СБУ.

В декабре 2023 года она приобрела квартиру за 21,6 млн грн. Однако в договоре купли-продажи указали значительно меньшую сумму — 12,8 млн грн. Этот вывод адвокаты использовали в суде, чтобы оправдать происхождение имущества.

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