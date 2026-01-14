Угрозы политикам и судьям: в Раде предлагают жесткие сроки заключения

Верховная Рада

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14372, которым предлагают усилить уголовную ответственность за публичные угрозы и призывы к насилию в отношении государственных и общественных деятелей.

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

Авторы законопроекта — нардепы Антон Яценко, Михаил Крячко и Николай Тищенко.

Что известно о законопроекте

Документ предусматривает изменения в статью 346 Уголовного кодекса Украины. Его авторы отмечают, что действующее законодательство наказывает только за непосредственные угрозы или применение силы, тогда как публичные призывы к расправе, в частности, в интернете, фактически остаются безнаказанными.

Согласно проекту закона, ответственность предлагают установить за угрозы убийством, причинением вреда здоровью, насилием, похищением, незаконным лишением свободы, а также уничтожением или повреждением имущества. Речь идет об угрозах, высказанных любым способом — устно, письменно, через мессенджеры, соцсети, демонстрацию фото, видео или оружия.

Такие действия в отношении высших должностных лиц, руководителей органов власти, судей, правоохранителей, политиков и их близких родственников предлагают наказывать лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Отдельно законопроект предусматривает наказание за публичные призывы или подстрекательство к насилию, а также распространение, комментирование или одобрение соответствующего контента в интернете. За это может грозить от шести до десяти лет заключения.

Более суровое наказание предлагают и за реальные насильственные действия. За нанесение телесных повреждений — от семи до десяти лет, а за тяжкие телесные повреждения — до 15 лет лишения свободы.

Самые жесткие санкции предусмотрены за преступления, совершенные во время военного положения, повторно группой лиц с применением оружия или взрывчатки, по мотивам политической ненависти или с использованием интернета для массового распространения угроз. В таких случаях возможно наказание от 10 до 15 лет или даже пожизненное заключение.

В пояснительной записке авторы обращают внимание на рост количества призывов к насилию против чиновников в соцсетях. Особую обеспокоенность, по их словам, вызывает ситуация в условиях военного положения, когда в обращении находится большое количество нелегального оружия.

По оценкам экспертов, в настоящее время в Украине может быть от 4 до 5 миллионов единиц огнестрельного оружия, значительная часть которого не состоит на официальном учете. В таких условиях даже словесные угрозы могут быстро перерасти в реальные преступления.

Авторы законопроекта отмечают, что его цель — усилить защиту государственных и общественных деятелей и их семей, а также привести украинское законодательство в соответствие с международными стандартами.

Ранее Верховная Рада приняла продление военного положения до 4 мая 2026 года.

Да, в Украине военное положение продлили еще на 90 дней.

Кроме того, Рада приняла продление общей мобилизации на идентичный срок.