Угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и артиллерийских обстрелов остаются актуальными – ОК "Юг"

Не исключены ракетные удары, атаки дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийские обстрелы по районам в зоне достижения соответствующего вражеского оружия.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Не пренебрегайте собственной безопасностью будьте внимательны и сознательны. По алгоритму действий при сигналах воздушных тревог действуйте четко и оперативно. В случае обнаружения подозрительных и опасных предметов на суше, в море, в воздухе, немедленно извещайте компетентные органы.

Помните о коварстве неприятеля в использовании манипуляций сознанием. Не доверяйте сомнительным источникам информации, не распространяйте не проверенную.

«Мы продолжаем бороться за мир и свободу, благодарны каждому, кто реально помогает, кто имеет выдержку и закалку настоящего патриота.

Вместе мы сильнее. И все у нас будет – Украина!», — говорится в сообщении.

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