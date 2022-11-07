Угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и артиллерийских обстрелов остаются актуальными – ОК "Юг"

Не исключены ракетные удары, атаки дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийские обстрелы по районам в зоне достижения соответствующего вражеского оружия.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Не пренебрегайте собственной безопасностью будьте внимательны и сознательны. По алгоритму действий при сигналах воздушных тревог действуйте четко и оперативно. В случае обнаружения подозрительных и опасных предметов на суше, в море, в воздухе, немедленно извещайте компетентные органы.
Помните о коварстве неприятеля в использовании манипуляций сознанием. Не доверяйте сомнительным источникам информации, не распространяйте не проверенную.
«Мы продолжаем бороться за мир и свободу, благодарны каждому, кто реально помогает, кто имеет выдержку и закалку настоящего патриота.
Вместе мы сильнее. И все у нас будет – Украина!», — говорится в сообщении.
Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский заявил, что РФ концентрирует силы для повторения массированных ударов по Украине.
Добавим, что ранее вражеские обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам Украины.
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