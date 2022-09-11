Угрозы ракетных ударов остаются актуальными – оперативное командование "Юг"

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Кроме того, в Черном море, держась в ракетобезопасном районе, вдоль крымского побережья маневрируют боевые корабли, среди которых надводные ракетоносители, держащие наготове крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Штормовое море не способствует пляжному отдыху и еще раз напоминает о минной угрозе.

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"Учитывая все угрозы и риски, что несет с собой развитие ситуации в регионе, не подвергайте себя опасности, будьте сознательными и мудрыми, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, соблюдайте алгоритм и правила действий, не доверяйте фейкам и сомнительным источникам информации, не распространяйте данные о действиях и нахождении наших подразделений, помните, что они рискуют жизнью ради вашей безопасности и защиты. Мы сильны, когда вместе! Так что вместе до Победы!" – говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже в 199-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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