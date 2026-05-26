Угрозы РФ ударить по иностранным объектам в Киеве: эксперт раскрыл истинную цель Кремля

Военный эксперт Иван Тимочко

Российская Федерация усиливает ракетный шантаж и угрожает нанести удары по объектам иностранных государств на территории Украины. Однако эти заявления преследуют исключительно пропагандистскую цель и призваны создать иллюзию тотального контроля.

Об этом в эфире «Киев 24» заявил военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, посольства, консульства и другие зарубежные административные структуры в Киеве никак не связаны с военными объектами или украинским производством оружия. Россия сознательно прибегает к угрозам дипломатам, чтобы раздуть панику в информационном пространстве.

«Россия постарается создавать иллюзию возможности ударов на большие расстояния и запугивать международное сообщество. В то же время, это не отменяет того факта, что украинцам нужно обязательно реагировать на сигналы воздушной тревоги», — подчеркнул Иван Тимочко.

Франция эвакуироваться не собирается

Истерический тон российского МИД, призвавший иностранцев и дипломатов уехать из украинской столицы, не нашел поддержки среди западных союзников.

На очередной устрашающий выпад Москвы уже отреагировали в Париже. Представитель Министерства иностранных дел Франции Паскаль Конфавре, комментируя новые угрозы со стороны РФ, четко дал понять, что дипломаты остаются на местах.

«Об эвакуации посольства из Киева не может быть и речи», — безапелляционно резюмировал представитель французского дипломатического ведомства.

Ранее мы писали о том, что Россия грозится начать систематические удары по Киеву. Таким образом, глава Кремля Владимир Путин пытается продемонстрировать мнимую «силу» и компенсировать позор, который он пережил на 9 мая.

