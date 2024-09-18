Угрозы терактами в школах Львова: в МВД сообщили подробности

В среду, 18 сентября, в анонимном Telegram-канале появились сообщения с угрозами совершить теракты в общеобразовательных учебных заведениях города Львова. Эти угрозы сопровождались фотографиями оружия, которое террорист вроде бы планировал применить для нападений на школьников.

Как сообщили в МВД Украины, Telegram-канал, распространявший информацию о терактах во Львове, заблокирован.

"Известно, что канал администрировался с территории РФ. Уже не первый раз вражеская дезинформация пытается посеять панику и дестабилизировать настроения в обществе", — говорится в сообщении.

Правоохранители проводят оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к распространению уведомлений.

В момент блокирования аудитория онлайн-ресурса насчитывала более 2500 участников.

"Отмечаем, что безопасности граждан, и особенно детей в школах, всегда уделяется особое внимание. Правоохранители имеют отработанный алгоритм реагирования в подобных ситуациях и неукоснительно соблюдают его сейчас. Все профильные службы задействованы в пределах компетенции", — говорится в сообщении МВД.

Напомним, ранее во Львове молодой человек в многоэтажном доме угрожал устроить взрыв газа в квартире, если ему не перечислят 100 тысяч гривен.

Читайте также: