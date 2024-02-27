Угрозы венгерской громаде в Украине – дело российских спецслужб: подробности

В Закарпатской области 26 февраля в соцсети Telegram неизвестные разослали угрозы украинцам венгерского происхождения – с однотипным содержанием и идентичным изображением. В тексте на венгерском языке, в частности, были ошибки.

Как рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности – это операция российских спецслужб, направленная на разжигание межэтнической розни и дискредитацию Украины на международном уровне.

Так, на российский след указывает, что угрозы поступают из номеров операторов Казахстана, Кыргызстана, Боснии и Герцеговины. Кроме того, фразы на венгерском написаны безграмотно, что является общей чертой российских фейков.

"Ни одна украинская организация не имеет отношения к этой провокации. Безопасности венгерской громаде в Украине ничего не угрожает. Украина – государство межэтнической и межрелигиозной толерантности. Российская агрессия и российские провокации – вот общая угроза для всех этнических громад Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным СМИ, члены российского Красного Креста могли издеваться над пленными украинцами в колониях.

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