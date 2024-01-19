Угрозы журналисту-расследователю осуществляла группа лиц – прокуратура

Дарницкая окружная прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту влияния на журналиста-расследователя Юрия Николова с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей. Ранее автор скандального расследования о "куриных яйцах за 17 гривен" для Минобороны пожаловался на неизвестных, которые ломились в его квартиру, чтобы запугать.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

"По данным следствия, 15 января текущего года группа лиц прибыла в многоквартирный дом в Дарницком районе, в котором проживает спецкорреспондент одного из изданий. Находясь на межквартирной лестничной площадке возле квартиры журналиста, они совершали противоправные действия", — описали ситуацию в прокуратуре.

Досудебное расследование осуществляет Дарницкое управление полиции ГУ НП в Киеве. Правоохранители принимают меры, направленные на установление лиц, причастных к угрозам журналисту.

В прокуратуре добавили, что санкция ч. 2 ст. 171 УК Украины, по которой открыто производство, предусматривает штраф до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, в пятницу, 19 января, журналистка из Одессы Ирина Гриб обнаружила устройства для слежки и прослушивания в своем автомобиле.

Читайте также: