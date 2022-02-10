Ухаживал, как за детьми: на Закарпатье учитель информатики выращивал дома коноплю

Ухаживал, как за детьми: на Закарпатье учитель информатики выращивал дома коноплю

Мужчину за любовь к запрещенным растениям оказался на скамье подсудимых.

В Ужгороде Закарпатской области учитель информатики попался на выращивании конопли. За это он попал на скамью подсудимых.

Об этом сообщает zaxid.net со ссылкой на реестр судебных решений.

Ужгородский горрайонный суд оштрафовал учителя информатики одного из учебных заведений, который дома на приусадебном участке выращивал коноплю. У него обнаружили 22 куста растений, которые он высеял в мае 2020 года, а до июля ухаживал за растениями.

"Мужчина незаконно ухаживал за стеблями растений конопли в количестве 22 штуки путем рыхления, прополки, прореживания, букета и полива с целью доведения их до стадии созревания, т.е. выращивал коноплю в количестве от десяти до пятидесяти растений в вышеупомянутом месте для собственных нужд, понимая, что эти вещества являются растениями конопли", – говорится в приговоре суда.

Учитель свою вину признал полностью и объяснил, что конопля выращивал для себя.

Суд признал учителя виновным по ч. 1 ст. 310 УКУ (незаконный посев и выращивание конопли) и обязала уплатить штраф в сумме 1,7 тыс. грн. Кроме того, мужчина должен возместить 653 грн процессуальных расходов на проведение экспертизы материалов.

Напомним, что Николаевской области мужчина вырастил и собрал урожай конопли на 11 миллионов гривен.

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