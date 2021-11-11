Ухаживал несколько месяцев: подозреваемому в убийстве жительницы Ровно гражданину Турции выбирают меру пресечения

Мужчина после убийства почти неделю скрывался.

Меру пресечения гражданину Турции, подозреваемого в убийстве украинки, выбирают в Ровно. Он может произвести под арестом 2 месяца.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Ровенском городском суде избирают меру пресечения гражданину Турции Каратасу Экрему. Его подозревают в умышленном убийстве ровнянки. В суде он ведет себя спокойно, и хотя ему предоставили переводчика, молчит.



Сразу после начала суда судья объявил перерыв, чтобы адвокат подозреваемого через переводчика смогла с ним пообщаться. Прокуроры и следователи просят заключить мужчину под стражу на 2 месяца. Говорят, достаточно доказательств его вины. К тому же он с места преступления скрылся и может снова сбежать, если его не арестовать.



38-летнюю женщину нашли мертвой неделю назад в съемной квартире. Мужчина, с которым ее видели в последний раз, исчез. Несколько дней он скрывался по разным областям страны. Наконец, его задержали на вокзале в Ровно.

Известно, что гражданин Турции еще с лета ухаживал за украинкой.

Как говорят следователи, после преступления он тщательно менял внешность, чтобы его не нашли. После убийства он спокойно пошел на автовокзал и уехал на Житомирщину. Но потом на его след вышли оперативники Львовщины. Копы скоординировали свои действия и схватили подозреваемого на железнодорожном вокзале, когда тот снова вернулся в Ровно.



В ближайшие два месяца мужчина может провести в СИЗО. За убийство ему грозит 15 лет за решеткой.

Напомним, что Ровно на улице Волынской Дивизии нашли убитую 38-летнюю женщину. К расправе над ней может быть причастен 48-летний гражданин Турции.

Новости Ровно: подозреваемому в убийстве украинки турку выбирают меру пресечения

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