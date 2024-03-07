Уклонистам приготовиться: стало известно, как их будут наказывать и кто не сможет "откосить" от призыва

В ВР уверяют, что мобилизационный законопроект могут проголосовать уже в конце марта. Громкие дискуссии по поводу норм скандального документа набирают оборотов. Наибольший резонанс вызвали поправки об ограничении конституционных прав и свобод. Уклонистам приготовиться!

Наказывать, нельзя помиловать или наказывать нельзя, помиловать? Где нардепы поставили запятую и что ждет уклонистов – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Финишная прямая

Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности продолжает рассмотрение поправок к мобилизационному законопроекту: планируют завершить работу в течение 1-2 недель. Следовательно, на второе чтение законопроект может попасть уже до конца марта и не исключено, что документ таки будет принят, заявил председатель ВРУ Руслан Стефанчук. О возможных датах голосования законопроекта о мобилизации во втором чтении ранее говорил и член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.

Уклонистам приготовиться?

Напомню, что в законопроект подали более четырех тысяч правок. Это своеобразный рекорд, так что работы у нардепов много. Однако уже есть первые консенсусы относительно резонансных норм документа. В настоящее время в законопроекте о мобилизации допускают только одно ограничение для уклонистов. Хотя ранее обсуждались 3 варианта ограничений: запрет на выезд за границу, временное ограничение в праве управления транспортными средствами и блокирование счетов в банках. Об этом на брифинге 6 марта сообщил Федор Вениславский:

"Депутаты пришли к консенсусу на данный момент, и мы допускаем только одно ограничение – право управления транспортными средствами для человека, который не выполнил требование ТЦК и не явился для оформления документов для уточнения данных и не явился за повесткой, которую получил".

Счета не будут блокировать

А вот пункт об аресте счетов уклонистов, который вызвал больше всего дискуссий как в обществе, так и среди нардепов, по словам Егора Чернева, заместителя председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, скорее всего, не попадет в финальную версию законопроекта о мобилизации.

Мобилизация за границей

А что делать с мужчинами, находящимися за границей, неужели они автоматически становятся уклонистами? И таких мужчин больше 800 тысяч, по данным СМИ. До полномасштабного вторжения в нашем государстве проживало чуть менее 10,5 миллиона мужчин в возрасте от 18 до 59 лет – без учета временно оккупированных Крыма и Донбасса. Однако после начала полномасштабного вторжения временное убежище в странах Европы получили 812 тысяч украинских мужчин от 18 до 64 лет. Неужели консульские услуги для них будут заблокированы, а в посольствах будут составлять списки на депортацию? Потому что именно такая массовая истерия бушевала в обществе. Нардепы успокоили, что такие механизмы возвращения украинских мужчин на родину являются недейственными.

500 тысяч мобилизованных – это реально?

Однако все военнообязанные украинские мужчины, которые сейчас находятся за границей, должны связаться с ТЦК для уточнения данных. Это нужно будет сделать по телефону или через электронный кабинет. Примечательно, что нести службу в Украине готовы около двух с половиной миллионов граждан. Всего в нашей стране около пяти миллионов – это мобилизационный ресурс. Об этом в рамках телемарафона "Едині новини" сообщил председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко:

"Если рассчитывать, что мобилизационный ресурс у нас в стране – около пяти миллионов, и миллион уже пошел служить, то мы можем говорить, что из оставшихся это действительно готовых так или иначе нести военную службу – более 2,5 миллиона, пусть даже два миллиона. Это, между прочим, ответ тем, кто очень кричал и орал, что 500 тысяч (речь идет о необходимом количестве граждан для мобилизации) – это катастрофа".

Не готовы мобилизоваться

Однако почти половина мужчин не готова мобилизоваться. Их пугают, в частности, смерть и плохие командиры. 35% мужчин готовы присоединиться к Вооруженным силам Украины, говорится в результатах социологического опроса исследовательского агентства Info Sapiens, проведенного по заказу агентства журналистики данных Texty.org.ua. Как вам такие результаты – напишите нам в комментариях.

Полицейских "забронируют"!

Теперь из этих 500 тысяч потенциальных мобилизованных еще отнимем полицейских, потому что их тоже "отмазали" от мобилизации. У правоохранителей будет статус "законных уклонистов". Федор Вениславский сообщил, что все полицейские должны перейти из специального на всеобщий военный учет, но одновременно все полицейские 100% подлежат бронированию. И самое главное – правоохранители будут помогать ТЦК.

А вот другим представителям силовых структур и госслужащим может повезти поменьше. Как говорится – есть определенные нюансы.

В студенты, а не в армию

В свою очередь Вениславский отметил, что законопроект поможет избежать злоупотреблений лицами, которые специально решили получать высшее образование, чтобы "откосить" от мобилизации:

"Нынешний закон не лимитирует количество высших образований. То есть человек может получать второе, третье, пятое высшее образование. И это будет основанием для получения отсрочки от призыва. Мы это точно уберем и будет уже последовательное высшее образование, то есть предвысшее, высшее, магистерское и аспирантура".

Осужденных смогут мобилизовать

Не сможет уклониться от мобилизации и условно осужденный. В настоящее время нардепами согласовано, что такой человек может быть мобилизован и взят на военный учет. Однако есть и исключения.

Консенсус есть, сроков – нет

Также Федор Вениславский подчеркнул, что после 24 февраля 2022 года количество людей с инвалидностью II и III групп очень возросло. Именно это побудило нардепов согласовать повторное прохождение этими людьми ВВК.

А вот относительно сроков, в которые нужно будет пройти повторно ВВК, пока согласия нет. Не могут прийти к согласию нардепы и относительно сроков, деталей и механизмов демобилизации, сообщила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз.

Государство ищет стимулы

Пока этот законопроект не вступил в силу, и даже после того, как это произойдет – государство должно искать способы стимулирования населения к защите Украины, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии The Telegraph.