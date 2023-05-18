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Уход за пионами в мае: 5 вещей, которые нужно обязательно сделать, чтобы они зацвели

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
820
Время на прочтение
1 мин
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Уход за пионами в мае: 5 вещей, которые нужно обязательно сделать, чтобы они зацвели

Как ухаживать за пионами в мае

Что нужно обязательно сделать с пионами весной, чтобы они порадовали пышным цветением

  1. В первой половине мая нужно разрыхлить почву вокруг стеблей растения. Приствольные круги старайтесь обработать осторожно на глубину не более 7 см, чтобы не повредить корневую систему
  2. Прополоть и удалить весь сорняк.
  3. После прополки посадки замульчуйте посадку торфом, перегноем, корой или другой органической мульчей с добавлением в землю пепла или другого органического удобрения. Слой мульчирования должен быть 5-7 см, периодически досыпайте его.
  4. В мае крайне важно постоянно увлажнять почву, потому что в этот период пионы активно растут, образуют бутоны, а также формируют на стеблях спящие почки. Еженедельно обильно поливайте пионы из расчета 2 ведра на каждый куст. Расход воды зависит от возраста растения, от размера куста. Проливать пионы нужно теплой водой, стараясь не намочить листья и другие наземные органы.
  5. Питать пионы. Цветы подкармливают в мае нитроаммофоской в расчете 40 г на 1 кв.м, а затем аналогичную подкормку повторяют каждые две недели до конца июля. Затем с той же регулярностью начинают подкармливать диамофоской -25-30 г на 1 кв.м и продолжают до конца августа.

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Дата публикации
Просмотры
820
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