Ухудшение погоды: спасатели предупредили об опасности на дорогах и горах

Ухудшение погоды: спасатели предупредили об опасности на дорогах и горах

Осадков не предполагается.

Спасатели предупредили о непогоде в Украине: на дорогах гололедица, а в горах — угроза схода лавин.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Сегодня, 11 января, и завтра, 12 января, на дорогах страны, гололедица. Обойдётся кроме южной части страны. В Киевской области и в столице 10-12 января на дорогах гололедица. Речь идет о I уровне опасности – желтый.

Кроме того, на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность. Предупреждают о 3 уровне.

Как сообщалось, во вторник, 11 января, на территории Украины будет морозно. В Украине без существенных осадков. Будет облачно. На дорогах большинства областей гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 2-7° мороза. В Карпатах 7-12° мороза. В юго-восточной части от 3° мороза до 2° тепла.

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