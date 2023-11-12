Ухудшение погоды в Украине и смерть водителя на границе с Польшей: главные новости ночи 12 ноября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 12 ноября 2023:
- В Украине ухудшится погода: в ГСЧС напомнили правила поведения Читать далее –>
- В Прикарпатье ожидают ухудшения погоды: местных жителей и туристов призывают воздержаться от походов в горы Читать далее –>
- В грузовике перед пунктом пропуска умер украинский водитель, ожидавший пересечения границы с Польшей Читать далее –>
- Эксперт объяснил, почему взрывы в Киеве были слышны до начала тревоги Читать далее –>
- Стало известно, сколько в Украине переселенцев Читать дальше –>
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