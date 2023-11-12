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Ухудшение погоды в Украине и смерть водителя на границе с Польшей: главные новости ночи 12 ноября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2690
Время на прочтение
1 мин
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Ухудшение погоды в Украине и смерть водителя на границе с Польшей: главные новости ночи 12 ноября 2023 года

В Украине ожидают ухудшения погоды / Фото: Pexels

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 12 ноября 2023:

  • В Украине ухудшится погода: в ГСЧС напомнили правила поведения Читать далее –>
  • В Прикарпатье ожидают ухудшения погоды: местных жителей и туристов призывают воздержаться от походов в горы Читать далее –>
  • В грузовике перед пунктом пропуска умер украинский водитель, ожидавший пересечения границы с Польшей Читать далее –>
  • Эксперт объяснил, почему взрывы в Киеве были слышны до начала тревоги Читать далее –>
  • Стало известно, сколько в Украине переселенцев Читать дальше –>

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