Ухудшение погоды в Украине: в некоторых областях ожидается мокрый снег

Синоптическая ситуация в Украине изменится в ближайшие дни. Из-за поступления атмосферного фронта с запада, несущего холодный воздух с северных широт, погода в некоторых областях значительно ухудшится. На западе и севере страны будет ощутимое снижение температуры, а в Карпатах даже может пойти мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют, что в выходные в западных и Житомирской областях пройдут умеренные, а местами и значительные дожди. Днем 28 сентября температура будет +19°...+25°, но в воскресенье столбики термометров опустятся уже до +9°...+14°.

На остальной территории Украины пока сохраняется теплая и сухая погода. Ночные температуры будут колебаться от +12° до +18°, дневные – от +23° до +29°. Лишь в воскресенье днем в Киевской, Черниговской и Винницкой областях местами ожидается кратковременный дождь и понижение температуры до +18...+23°.

В понедельник, 30 сентября, в большинстве регионов страны будет сухо. Только в западных и северных областях пройдет небольшой дождь, на высокогорье Карпат возможен мокрый снег. Температура на западе ночью упадет до +2°...+9°, днем будет +9°...+14°. На остальной территории Украины будет теплее: ночью +8°...+13°, днем +20°...+25°, а в северных областях – от +14° до +19°.

Ветер в Украине в ближайшие дни будет южный с переходом на северный, 7-12 м/с. Днем 29 сентября в западных и северных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с, а в Карпатах – до 24 м/с.

Напомним, синоптик Виталий Постригань предупредил, что уже на выходных, 28 и 29 сентября, в Украине ожидается резкое изменение погоды. Ряд областей накроют дожди.

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