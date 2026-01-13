- Дата публикации
-
- Украина
- 552
- 2 мин
Ухудшение ситуации со светом в Киеве: в YASNO сообщили подробности
В результате ночной ракетно-дроновой атаки энергетическая ситуация в столице резко ухудшилась. Киев полностью перешел на экстренные отключения, графики пока не действуют.
Враг нанес очередной массированный удар по энергообъектам, что привело к введению аварийных ограничений в ряде регионов. Самая сложная ситуация наблюдается в столице, где отменены любые графики.
Об этом сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко в социальной сети Facebook.
Киев: Правый берег «упал»
Сергей Коваленко охарактеризовал состояние энергосистемы Киева как критическое.
«Каков статус в столице сейчас. Весь город находится в экстренных отключениях. Если упрощать, то ситуация на правом берегу ухудшилась до уровня левого берега», — написал он.
Проблема ошибочных вызовов
Глава YASNO обратился к киевлянам с просьбой не перегружать контакт-центры и бригады заявками без необходимости. По его словам, 70% выездов ремонтников сейчас бесполезны .
«Люди делают заявки из-за того, что света меньше, чем ожидали. Или проблемы на домах. И только 30% — это реальные проблемы, где нужно вмешательство бригад сетей», — объяснил Коваленко.
Он призвал оставлять заявки только в случае реальных аварий, чтобы ограниченный ресурс бригад использовался там, где это необходимо.
Ситуация в Украине: где нет света
По данным «Укрэнерго», ночью и утром россияне атаковали энергообъекты в нескольких областях.
Значительное количество потребителей обесточено в:
Киеве и Киевской области;
Черниговской области;
Днепропетровской области;
Запорожская область.
Также проблемы со светом есть в Житомирской, Харьковской и Донбассе.
Операторы систем распределения в Киеве, Киевской области, Одессе и Днепре вынужденно применяют сетевые ограничения. Ранее опубликованные графики там не действуют .
Дополнительно ситуацию усложняет погода: из-за непогоды обесточены 10 населенных пунктов на Закарпатье и 7 — на Черниговщине. Энергетики обещают отменить аварийные ограничения сразу после стабилизации системы.
Напомним, украинцам советуют не надеяться на стабилизацию энергообеспечения до конца зимы. Эксперт Владимир Омельченко объяснил, что с каждой новой атакой на энергетику ситуация только ухудшается , ведь система физически не способна выдерживать постоянные удары, несмотря на усилия специалистов.