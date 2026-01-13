Ухудшение ситуации со светом в Киеве: в YASNO сообщили подробности

Ситуация на Правом берегу столицы ухудшилась до уровня левобережной части города / © Associated Press

Враг нанес очередной массированный удар по энергообъектам, что привело к введению аварийных ограничений в ряде регионов. Самая сложная ситуация наблюдается в столице, где отменены любые графики.

Об этом сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко в социальной сети Facebook.

Киев: Правый берег «упал»

Сергей Коваленко охарактеризовал состояние энергосистемы Киева как критическое.

«Каков статус в столице сейчас. Весь город находится в экстренных отключениях. Если упрощать, то ситуация на правом берегу ухудшилась до уровня левого берега», — написал он.

Проблема ошибочных вызовов

Глава YASNO обратился к киевлянам с просьбой не перегружать контакт-центры и бригады заявками без необходимости. По его словам, 70% выездов ремонтников сейчас бесполезны .

«Люди делают заявки из-за того, что света меньше, чем ожидали. Или проблемы на домах. И только 30% — это реальные проблемы, где нужно вмешательство бригад сетей», — объяснил Коваленко.

Он призвал оставлять заявки только в случае реальных аварий, чтобы ограниченный ресурс бригад использовался там, где это необходимо.

Ситуация в Украине: где нет света

По данным «Укрэнерго», ночью и утром россияне атаковали энергообъекты в нескольких областях.

Значительное количество потребителей обесточено в:

Киеве и Киевской области;

Черниговской области;

Днепропетровской области;

Запорожская область.

Также проблемы со светом есть в Житомирской, Харьковской и Донбассе.

Операторы систем распределения в Киеве, Киевской области, Одессе и Днепре вынужденно применяют сетевые ограничения. Ранее опубликованные графики там не действуют .

Дополнительно ситуацию усложняет погода: из-за непогоды обесточены 10 населенных пунктов на Закарпатье и 7 — на Черниговщине. Энергетики обещают отменить аварийные ограничения сразу после стабилизации системы.

Напомним, украинцам советуют не надеяться на стабилизацию энергообеспечения до конца зимы. Эксперт Владимир Омельченко объяснил, что с каждой новой атакой на энергетику ситуация только ухудшается , ведь система физически не способна выдерживать постоянные удары, несмотря на усилия специалистов.