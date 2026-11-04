Ухудшение зрения, проблемы с зубами и переломы: в каком состоянии эвакуированные из Олешков

В каком состоянии эвакуированные из Олешков / © AP

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Около 750 жителей Олешков Херсонской области были успешно эвакуированы на подконтрольную Украине территорию во время гуманитарного перемирия. Людей разместили в нескольких больницах для прохождения медицинского осмотра и первой помощи.

Представительница омбудсмена Ольга Алтунина рассказала об обустройстве олешковцев и их состоянии для «Новини.LIVE».

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Жители Олешков проходят обследование в больницах: что известно об их состоянии

После обследований у многих жителей обнаружили серьезные проблемы со здоровьем, которые требуют дальнейшего лечения и специализированного ухода. К примеру, у одного мужчины нашли неправильно сросшийся перелом костей. Ему планируют делать операцию.

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Также долгое пребывание в сложных условиях повлекло за собой угрозы для физического состояния людей.

«Человек несколько дней ест нормальную еду. Вот вчера человека забрали в реанимацию, потому что поднялось давление из-за этих проблем… но все уже урегулировали, стабилизировали его состояние, все хорошо», — добавила Алтунина.

Кроме физических повреждений, эвакуированные нуждаются в помощи из-за долгой изоляции и нехватки базовых условий жизни.

«Все остальные, несмотря на то, что они в очень плохом эмоциональном состоянии, никаких жалоб на здоровье фактически у них нет. Мы видим, но они сами пока не чувствуют. Скорее всего, это придет немного позже», — добавила представительница омбудсмена.

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Она добавила, что из-за отсутствия света у людей существенно ухудшилось зрение. Также огромные проблемы у жителей Олешков есть с зубами, многим нужна стоматологическая помощь.

Чиновница заверила, что помощь будут оказывать и при поддержке партнеров. Есть партнеры, которые готовы оплатить очки всем, кто в этом нуждается.

Состояние вернувшихся из Олешков

Около 750 жителей Олешков Херсонской области, которые оставались среди немногочисленных жителей оккупированного города, были успешно эвакуированы на подконтрольную Украине территорию во время гуманитарного перемирия.

На контролируемой территории прибывших встретили временные приюты, где им предоставили неотложную медицинскую помощь, горячее питание и заботу, а также прошли трогательные и радостные встречи семей, разделенных годами оккупации.

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90-летняя Светлана Васильевна рассказала о разрушении собственного дома в результате затопления и пожаров, а также о катастрофическом голоде, из-за которого в конце 2025 года ей приходилось питаться только остатками зерна.

Другой местный житель, 66-летний Владимир Золаки, вспомнил, как во время поисков пищи вместе с тремя женщинами попал под взрыв мины, получил ранения, но смог доставить раненых спутниц в больницу.

Эвакуированные горожане, в том числе 70-летняя Людмила Озелова, со слезами на глазах вспоминают родной город и выражают глубокую надежду дожить до того дня, когда Олешки будут окончательно освобождены от оккупантов и снова станут свободными в составе Украины.

Что будет с людьми, которые остались в Олешках

Напомним, граждан, решивших остаться во временно оккупированных Олешках, обеспечат необходимой гуманитарной помощью. О результатах проведенной спецоперации во время пресс-конференции рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, украинская и российская стороны достигли договоренностей по созданию постоянного механизма регулярной поддержки населения в зоне гуманитарной катастрофы. Планируется, что такие поставки будут происходить системно — не реже одного раза в месяц.

Главная цель этих договоренностей — гарантировать, чтобы те, кто сознательно остался в городе, имели все элементарные вещи и средства, необходимые для выживания в сложных условиях оккупации.

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