Ухватилась за дверцу: в Измаиле грабитель на авто протянул пострадавшую несколько метров по дороге

Женщине понадобилась помощь медиков.
Так убегал от потерпевшей, что протянул ее несколько метров по асфальту. В Измаиле Одесской области задержали грабителя, который среди белого дня отобрал у женщины сумку. После того запрыгнул в машину и нажал на газ. Потерпевшая же ухватилась за дверцу и водитель несколько метров протащил ее по дороге.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 22 сентября.
Этот момент сняли очевидцы. Женщине понадобилась помощь медиков. Автомобиль с подозреваемым вскоре остановила полиция. В салоне обнаружили украденное. Теперь беглецу грозит до 6 лет тюрьмы.