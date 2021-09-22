Ухватилась за дверцу: в Измаиле грабитель на авто протянул пострадавшую несколько метров по дороге

Ухватилась за дверцу: в Измаиле грабитель на авто протянул пострадавшую несколько метров по дороге

Женщине понадобилась помощь медиков.

Так убегал от потерпевшей, что протянул ее несколько метров по асфальту. В Измаиле Одесской области задержали грабителя, который среди белого дня отобрал у женщины сумку. После того запрыгнул в машину и нажал на газ. Потерпевшая же ухватилась за дверцу и водитель несколько метров протащил ее по дороге.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 22 сентября.

Этот момент сняли очевидцы. Женщине понадобилась помощь медиков. Автомобиль с подозреваемым вскоре остановила полиция. В салоне обнаружили украденное. Теперь беглецу грозит до 6 лет тюрьмы.

Новости Украины: в Измаиле грабитель на авто протянул пострадавшую несколько метров по дороге

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