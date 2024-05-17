Получить штраф можно даже после добровольного посещения ТЦК: адвокат объяснил причины

Даже при добровольной явке в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) граждане могут быть оштрафованы за нарушение правил военного учета.

Адвокат Роман Симутин объяснил, в каких случаях это возможно.

Так, постановление Кабинета министров №1487 от 30 декабря 2022 утвердило порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Согласно пункту 23 этого постановления, в случае изменения адреса, места жительства или других персональных данных граждане обязаны лично в семидневный срок сообщить о таких изменениях соответствующим органам, где они состоят на военном учете.

Если после 5 января 2023 года (дата вступления в силу постановления) гражданин:

не состоял на военном учете в ТЦК, но подлежал постановке на учет;

состоит на военном учете, но после 5 января 2023 менял свои персональные данные и в семидневный срок не сообщил об этом ТЦК,

то в таких случаях есть формальное основание для привлечения гражданина к ответственности по статье 210 или 210-1 Кодекса об административных правонарушениях, вероятно, с применением повышенных штрафов. И не важно, что такой гражданин явился в ТЦК на обновление своих персональных данных в 60-дневный срок до 18 июля 2024 года.

Напомним, игнорирование повестки будет очень дорого стоить военнообязанным украинцам. Кто считается уклонистом от мобилизации, какая ответственность предусмотрена за такие действия и могут ли посадить в тюрьму за уклонение от службы — читайте в материале ТСН.ua.

Читайте также: