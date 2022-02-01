Указ об укреплении обороноспособности: в ОП рассказали, когда исчезнет призыв

Модель интенсивной системы военной подготовки может стать альтернативой срочной службе. В случае успешности этой модели призыв могут быть прекращен уже с 1 января 2024 года.
Президент Владимир Зеленский во время сегодняшнего выступления в Раде подписал указ об увеличении численности армии на 100 тысяч человек.
В Офисе главы государства подробно рассказали об этом документе.
Зарплаты и жилье
Указ должен повысить уровень социального обеспечения украинских военных. В частности, речь идет о:
- постепенном увеличении денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трех минимальных заработных плат;
- увеличении срока действия контрактов;
- разработке концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей;
- системе карьерного роста офицеров
В этом году Кабмин должен внести изменения в госбюджет, чтобы повысить денежное довольствие военнослужащих ВСУ до уровня не менее двухкратного размера минимальной заработной платы.
Также запланировано повысить в течение 2023 года денежное довольствие военнослужащих, заключающих долгосрочные контракты, до уровня не менее трехкратного размера минимальной зарплаты.
Призыв
Документ предусматривает постепенный переход к формированию ВСУ на профессиональной основе.
Модель интенсивной системы военной подготовки может стать альтернативной формой прохождения срочной службы. В случае успешности этой модели, призыв на срочную военную службу могут прекратить уже с 1 января 2024 года.
Количество войск
Указ предусматривает увеличение численности ВСУ на 100 тысяч человек и создание дополнительных 20 бригад ВСУ. Это должно быть сделано в течение следующих трех лет.
Напомним, что Владимир Зеленский выступил в парламенте на открытии 7-й сессии IX созыва. Среди основных тем спича – военная угроза и экономическая ситуация в стране
В частности, президент заявил о стабилизации экономики и заверил, что "все под контролем" . Также он рассказал, что в Украине достаточно газа и угля для успешного прохождения отопительного сезона.
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