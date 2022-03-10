Указ подписан: Зеленский объяснил, почему не отменил присуждение Шевченковской премии

Указ подписан: Зеленский объяснил, почему не отменил присуждение Шевченковской премии

Зеленский считает, что во время военного положения, пока продолжаются ожесточенные бои за свободу Украины, нужно соблюдать наши традиции.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присуждении Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Об этом он сказал в своем видеообращении поздно вечером 9 марта.

"Каждый год именно 9 марта объявляются лауреаты Шевченковской премии. Нашей национальной премии, которая отмечает самый весомый вклад в сохранение и развитие украинского духа, нашей национальной культуры", — отметил президент.

Зеленский считает, что во время военного положения, пока продолжаются ожесточенные бои за свободу Украины, нужно соблюдать наши традиции.

"Чтобы мы сохранили все наше, украинское, полностью, пока идем к победе. Пока идем к миру. Указ подписан", — сказал глава государства.

Президент пообещал встретиться с лауреатами после победы Украины.

Имена лауреатов Шевченковской премии 2022

"Киноискусство": режиссер Екатерина Горностай с полнометражным игровым фильмом "Стоп-Земля".

"Литературоведение и искусствоведение": гражданин США Григорий Грабович за цикл статей "Переосмысляя Павла Тычину — переосмысливая украинский модернизм".

"Литература": Тамара Гориха Зерня за роман "Дочка".

"Визуальное искусство": Никита Кадан с персональной выставкой "Камень бьет камень" и Тиберий Сильваши за установку "Крылья".

"Журналистика, публицистика": Николай Рябчук за книгу "Лексикон националиста и другие эссе".

"Театральное искусство": Тамара Трунова, Наталья Ворожбит, Юрий Ларионов, Андрей Исаенко и Валерия Ходос за представление "Плохие дороги" Киевского академического театра драме и комедии на левом берегу Днепра.

В этом году размер одной Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко составляет 397 тысяч гривен.

Ранее Владимир Зеленский обратился к европейцам из — за преступлений России против Украины.

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