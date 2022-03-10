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Указ подписан: Зеленский объяснил, почему не отменил присуждение Шевченковской премии

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Указ подписан: Зеленский объяснил, почему не отменил присуждение Шевченковской премии

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Зеленский считает, что во время военного положения, пока продолжаются ожесточенные бои за свободу Украины, нужно соблюдать наши традиции.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присуждении Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Об этом он сказал в своем видеообращении поздно вечером 9 марта.

"Каждый год именно 9 марта объявляются лауреаты Шевченковской премии. Нашей национальной премии, которая отмечает самый весомый вклад в сохранение и развитие украинского духа, нашей национальной культуры", — отметил президент.

Зеленский считает, что во время военного положения, пока продолжаются ожесточенные бои за свободу Украины, нужно соблюдать наши традиции.

"Чтобы мы сохранили все наше, украинское, полностью, пока идем к победе. Пока идем к миру. Указ подписан", — сказал глава государства.

Президент пообещал встретиться с лауреатами после победы Украины.

Имена лауреатов Шевченковской премии 2022

  • "Киноискусство": режиссер Екатерина Горностай с полнометражным игровым фильмом "Стоп-Земля".
  • "Литературоведение и искусствоведение": гражданин США Григорий Грабович за цикл статей "Переосмысляя Павла Тычину — переосмысливая украинский модернизм".
  • "Литература": Тамара Гориха Зерня за роман "Дочка".
  • "Визуальное искусство": Никита Кадан с персональной выставкой "Камень бьет камень" и Тиберий Сильваши за установку "Крылья".
  • "Журналистика, публицистика": Николай Рябчук за книгу "Лексикон националиста и другие эссе".
  • "Театральное искусство": Тамара Трунова, Наталья Ворожбит, Юрий Ларионов, Андрей Исаенко и Валерия Ходос за представление "Плохие дороги" Киевского академического театра драме и комедии на левом берегу Днепра.

В этом году размер одной Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко составляет 397 тысяч гривен.

Ранее Владимир Зеленский обратился к европейцам из — за преступлений России против Украины.

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