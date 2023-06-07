Указание из кабинета Путина: Данилов высказался о приказе взорвать Каховскую ГЭС

Взрывчатку оккурпанты заложили еще осенью прошлого года.
Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечает, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС "по указанию из Кремля — из кабинета Путина".
Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".
Секретарь СНБО объясняет это тем, что "на других уровнях такие указания не отдаются".
"Этот террористический акт издавался непосредственно из Кремля — из кабинета Путина. На других уровнях такие указания не разглашаются. Это не уровень батальона, дивизии. Это не уровень даже ситуации, связанной с Шойгу", — подчеркнул Данилов.
По его словам, дамбу взорвали заранее заложенной взрывчаткой – в сентябре-октябре 2022-го. Перед этим максимально подняли уровень воды — более 19 метров Сам взрыв Данилов связывает с ожиданием контрнаступления Вооруженных сил Украины.
"Они все ожидают нашего контрнаступления. Здесь нет никаких тайн. Они максимально подняли уровень, потому что могли это контролировать", – пояснил Данилов.
Напомним, ночью против 6 июня армия РФ подорвала Каховскую ГЭС. По предварительной информации Офиса президента Украины, это сделала 205-я мотострелковая бригада Вооруженных сил России.
Кремль традиционно обвиняет в подрыве Каховской ГЭС Украину. По словам спикера администрации диктатора Путина Дмитрия Пескова, это "диверсия Киева". И она якобы, в частности, "цель лишить Крым воды".
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