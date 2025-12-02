Уклонистам предлагают "усложнить жизнь": в Раде рассказали подробности

Народный депутат от фракции «Слуга народа», член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский

В Верховной Раде пытаются найти действенные механизмы воздействия на военнообязанных, которые уклоняются от мобилизации во время войны. Действующее законодательство требует усовершенствования, чтобы создать ощутимые последствия для тех, кто не выполняет свой конституционный долг по защите государства.

Об этом рассказал народный депутат от фракции «Слуга народа», член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью «Телеграфу».

«Усложнить жизнь»: что предлагают в Раде

По мнению нардепа, законодательное регулирование должно быть построено так, чтобы уклонение от службы несло за собой достаточно большие негативные последствия. Вениславский предлагает вернуться к инициативам, которые обсуждались еще на этапе подготовки законопроекта о мобилизации.

В частности, речь идет о лицах, которые самовольно оставили воинскую часть (СОЧ) или проигнорировали повестку в ТЦК. Для них, по словам депутата, жизнь должна стать сложнее. Среди конкретных мер он называет:

запрет на управление автомобилем;

блокирование банковских счетов.

Сравнение с долгами за коммуналку

Вениславский привел пример действующей системы взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги. Он отметил, что когда человек не платит за свет или воду и при этом у него есть средства на банковских счетах, к нему применяются упрощенная судебная процедура.

«Облэнерго обращается в очень упрощенном порядке в суд, и средства человека сразу на всех счетах блокируются. И пока человек не заплатит штраф (иногда очень “смешной“), то он не может воспользоваться своими платежными средствами», — пояснил парламентарий.

В то же время, по его словам, когда речь идет о защите Родины, таких простых и быстрых механизмов реагирования пока нет.

Депутат подтвердил, что работа над этими изменениями продолжается. Однако он признал, что далеко не все коллеги готовы включаться и поддерживать такие инициативы, поэтому процесс принятия соответствующих решений может быть непростым.

Напомним, сейчас в Украине ежемесячно мобилизуют до 30 тысяч человек. Активно развивается система рекрутинга, а количество желающих добровольно вступить на военную службу растет. Впрочем, не все идет так, как хотелось бы, отметил Федор Вениславский.