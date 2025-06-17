Уклонение от мобилизации: СБУ разоблачила преступную схему в вузе Запорожья

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Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила масштабную схему уклонения от мобилизации, организованную в одном из частных университетов Запорожья.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Фигурантами дела стали ректор учебного заведения и еще восемь должностных лиц, среди которых его заместители и руководители институтов. По данным следствия, они наладили схему легализации уклончан путем оформления их в аспирантуру на дневную форму обучения без вступительных экзаменов и без фактического посещения занятий.

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За оформление фиктивного обучения брали до 5 тысяч долларов США наличными, а также заставляли «студентов» оплачивать два семестра — почти 20 тысяч гривен. Только с конца 2023 по середину 2024 года преступная организация успела «оформить» 2966 мужчин призывного возраста. Общая сумма полученных взяток — более 17 миллионов гривен.

В дальнейшем поступавшие на счет вуза деньги снимались и распределялись между участниками схемы.

Следователи уже сообщили ректору и его подчиненным о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании мер. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией предотвратила теракт в центральном парке Ивано-Франковска. По данным контрразведки, российская ФСБ пыталась завербовать 15-летнюю местную школьницу, чтобы она установила самодельное взрывное устройство в людном месте. Взрыв должен был произойти в час пик, когда в парке находится больше всего людей.

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Планы удалось сорвать благодаря информации СБУ «Спали ФСБшника». Именно туда девушка обратилась после получения сообщения от российского агента. Он вышел на нее через мессенджер и предложил деньги в обмен на сотрудничество.