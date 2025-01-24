Уклонист 7 часов искал границу в горах и замерз: чем все закончилось

В настоящее время он находится в реанимации.

В Закарпатье 24-летний житель Кировоградщины пытался незаконно попасть в Румынию через сложную высокогорную границу. Однако из-за плохих погодных условий и истощения мужчина не смог продолжить свой путь.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Поиски, длившиеся более 7 часов, осложнялись глубоким снежным покровом и плохой видимостью. Усилиями пограничников и спасателей нарушитель был найден за 10 метров до границы.

Мужчина был настолько истощен и замерзший, что не мог даже говорить. Его оперативно переодели в сухую теплую одежду, напоили горячим чаем и передали медикам. Сейчас он находится в реанимации с диагнозами общее переохлаждение и обезвоживание.

"Еще раз предостерегаем от попыток нарушения границы, тем более такими крайне опасными для жизни и здоровья способами, как преодоление заснеженного высокогорья или переплывание ледяных полноводных водоемов", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в румынских горах чуть не погибли два украинца.

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