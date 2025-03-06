Уклонист "прикупил" троих детей для побега из Украины: как пограничники его "раскусили"

Мужчина признался, что фальшивые свидетельства о рождении детей он приобрел с помощью анонимного мессенджера в соцсети за 6 тысяч долларов.

На пункте пропуска "Могилев-Подольский" 25-летний житель Харьковщины пытался пересечь государственную границу, выдавая себя за многодетного отца.

Об этом передает Госпогранслужба.

Мужчина показал пограничникам свидетельства о рождении троих детей, якобы изданных в Германии. Согласно документам, близнецам должно было быть почти три года, а третьему ребенку – один год.

Пограничники выяснили, что документы не соответствуют установленным образцам. В конце концов, уклончивый признал, что детей у него нет, а фальшивые свидетельства он приобрел через анонимный мессенджер в соцсети за 6 тысяч долларов.

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По данному факту пограничники направили сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

В ГПСУ отмечают, что это не первый случай, когда нарушители выбирают именно такую легенду. Недавно другой мужчина таким образом "оформил" на себя троих детей, рожденных в Германии.

Ранее в Румынии рассказали, сколько украинских мужчин бежали в их страну за три года.

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