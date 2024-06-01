Уклонист-рецидивист получил суровый приговор: в Чернигове второй раз судили мужчину

В Чернигове во второй раз судили мужчину за уклонение от мобилизации и домашнее насилие. В феврале 2024 года Черниговский районный суд учел "искреннее раскаяние" уклониста и наказал его, назначив испытательный срок вместо реального лишения свободы. Однако после получения снисходительного приговора осужденный так и не явился в ТЦК и СП. Поэтому Черниговский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры и приговорил мужчину к трем годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Черниговского апелляционного суда.

"Не согласившись с решением суда, прокурор подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить приговор местного суда, в связи с неправильным применением закона Украины об уголовной ответственности и несоответствием назначенного наказания степени тяжести совершенных уголовных правонарушений обвиняемым, и вынести новый приговор, которым назначить наказание по ст.336 УК Украины в виде лишения свободы на срок 3 года; по ст. 126-1 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 1 год", – говорится в решении суда.

Ухилянта приговорили к трем годам лишения свободы / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Прокурор также добавил, что действия обвиняемого свидетельствуют об отсутствии искреннего раскаяния, которое первый суд необоснованно признал смягчающим наказание обстоятельством.

Судья отметил, что назначение испытательного срока лицу, пытающемуся избежать мобилизации, будет несправедливым и в некотором роде пренебрежительным в отношении защитников Украины и приведет к сознательному игнорированию получения повесток другими лицами, подлежащими мобилизации.

"Кроме того, подсудимый совершил домашнее насилие, которое носит систематический характер. Также не учтены судом в полном объеме и данные о личности обвиняемого, который неоднократно привлекался к административной ответственности, не работает и злоупотребляет алкогольными напитками", — подчеркнул судья.

Напомним, адвокат объяснила, как будет происходить арест имущества ухилянцев. Первым будет наложение ареста на банковские счета.

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