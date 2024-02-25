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Уклонист стал "вдовцем" при живой жене: "гениальная" схема побега за границу

Уклонист стал "вдовцем" при живой жене: "гениальная" схема побега за границу

Уклончивый "похоронил" жену, чтобы выехать за границу / Фото: http://dpsu.gov.ua/

По данным пограничников, фальшивый документ ему дал водитель автобуса, которым он направлялся в Венгрию.

Военнообязанный "похоронил" жену, чтобы уехать за границу, но его "гениальный" план провалился на границе.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Муж вместе с паспортом предоставил на контроль свидетельства о смерти жены, о браке и о рождении ребенка. Эти документы должны быть основанием для его выезда за границу как отца-одиночки. Впрочем, пограничники установили, что свидетельство о смерти поддельное", — говорится в сообщении.

Мужчина признался, что жена жива, а фальшивый документ ему дал водитель автобуса, которым он направлялся в Венгрию.

Теперь обоим мужчинам придется отвечать за совершенное перед законом, заверили в ГНСУ.

Напомним, на границе со Словакией задержали бегунов-уклончан.

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