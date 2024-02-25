Уклонист стал "вдовцем" при живой жене: "гениальная" схема побега за границу

По данным пограничников, фальшивый документ ему дал водитель автобуса, которым он направлялся в Венгрию.
Военнообязанный "похоронил" жену, чтобы уехать за границу, но его "гениальный" план провалился на границе.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Муж вместе с паспортом предоставил на контроль свидетельства о смерти жены, о браке и о рождении ребенка. Эти документы должны быть основанием для его выезда за границу как отца-одиночки. Впрочем, пограничники установили, что свидетельство о смерти поддельное", — говорится в сообщении.
Мужчина признался, что жена жива, а фальшивый документ ему дал водитель автобуса, которым он направлялся в Венгрию.
Теперь обоим мужчинам придется отвечать за совершенное перед законом, заверили в ГНСУ.
Напомним, на границе со Словакией задержали бегунов-уклончан.
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