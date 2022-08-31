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Уклонист становился "студентом": в Черновцах женщина за месяц заработала 150 тыс. евро на фальшивых документах

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Уклонист становился "студентом": в Черновцах женщина за месяц заработала 150 тыс. евро на фальшивых документах

Фото: Telegram/Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

В Черновцах задержали местную жительницу, продававшую уклонистам "студенческие билеты".

Только за август подозреваемая заработала 150 тыс. евро, подделывая документы.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

По данным следствия, жительница Черновцов продавала уклоняющимся "студенческие билеты" европейских учебных заведений, с помощью которых мужчины могли выезжать за границу в условиях военного положения. За свои услуги она попросила 4-4,5 тыс. евро.

Полицейские разоблачили злоумышленницу при получении 2 тыс. евро за предоставление полного пакета документов для выезда за границу. Ранее она получила в качестве задатка аналогичную сумму.

Следствие установило, что только в августе злоумышленница заработала на "студенческих билетах" 150 тыс. евро. Подозреваемую задержали. Ее избрали меру пресечения с возможностью внесения залога. Продолжается следствие.

Напомним, в Киеве ученый за 1500 евро помогал уклоняющимся становиться "польскими студентами".

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