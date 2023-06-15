Уклонист становился волонтером: военный из Минобороны во время мобилизации переправлял мужчин за границу

Руководитель одного из подразделений Минобороны совместно с двумя сообщниками во время мобилизации переправляли уклонистов за границу, внося их в систему "Шлях". Правоохранители их разоблачили и задержали.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, военный совместно с двумя своими сообщниками, среди которых был работник одного из военкоматов, за деньги переправляли мужчин за границу. Для этого они вносили уклонистов в систему "Шлях", как волонтеров и те могли без проблем уехать за границу.

В Минобороны переправляли ухилянцев за границу / Фото: Офис генерального прокурора

"За денежное вознаграждение они оформляли мужчин призывного возраста, желающих уехать за границу, как водителей-волонтеров благотворительных организаций. Вносили их данные в систему "Шлях". Это давало им основания пересечь государственную границу Украины", — говорится в сообщении.

Задержание на взятке работника Минобороны / Фото: Офис генерального прокурора

Задокументировано уже два таких случая. Однако их может быть больше. Подозреваемым инкриминируют ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 УК Украины. В настоящее время устанавливаются все причастные к совершению преступления. Подозреваемых будут судить.

Подозреваемых, которые во время мобилизации переправляли мужчин за границу, задержали / Фото: Офис Генерального прокурора

Напомним, 23-летний житель Волынской области, пять раз во время военного положения пытавшийся пересечь границу Украины, получил штраф в размере 8500 грн.

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